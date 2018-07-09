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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:12
Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять кредит на
Ситуация такая, заболела кошка. В моем городе только одна ветклиника, там сказали, что лечение обойдется почти в 6000 грн. Везти в другой город опасно для ее состояния. Решила взять кредит на карту на месяц. Хочу спросить у вас совет, в какую фирму лучше обратиться. Нет, в гугле не забанили, просто очень много предложений на сайтах . Хотелось бы уточнить у человека, который сам брал такой кредит. Стоит ли оно вообще, если нет, то где еще можно взять в долг денег?
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:43
Re: Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять креди
Лучше в банке взять, любая кредитная карта и даже кредит наличными в банке будут дешевле, чем в этих шаражках
Додано: Сер 25 вер, 2019 12:47
Re: Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять креди
kulikkitty, в сторону всяких МФО (микрозаймов) смотреть не стоит — годовая процентная ставка от 120 до 600%.
Как посоветовал, уважаемый Faceless, обращайтесь в банк.
Если ветклиника имеет POS-терминал, то понадобиться кредитная карта. Некоторые банки могут даже предложить оформить эту оплату в рассрочку под 1,9–2,9% от суммы кредита в месяц.
Если надо наличка, то тут немного сложнее. Точнее может быть затратнее.
PS А так надо больше деталей:
1) имеет ли ветклиника POS-терминал?
2) платёжные карты каких банков есть?
3) на какой срок хотели бы взять кредит.
Додано: Сер 25 вер, 2019 13:04
Re: Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять креди
Все же стоит рассмотреть вариант с другими вет. клиниками. Могут быть разные варианты ценообразования и подхода к клиентам.
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