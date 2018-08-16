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Заболела кошка, нужно около
6000 тысяч. Хочу взять кредит на

Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять кредит на
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:12

Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять кредит на

Ситуация такая, заболела кошка. В моем городе только одна ветклиника, там сказали, что лечение обойдется почти в 6000 грн. Везти в другой город опасно для ее состояния. Решила взять кредит на карту на месяц. Хочу спросить у вас совет, в какую фирму лучше обратиться. Нет, в гугле не забанили, просто очень много предложений на сайтах . Хотелось бы уточнить у человека, который сам брал такой кредит. Стоит ли оно вообще, если нет, то где еще можно взять в долг денег?
kulikkitty
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:43

Re: Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять креди

kulikkitty написав:Ситуация такая, заболела кошка. В моем городе только одна ветклиника, там сказали, что лечение обойдется почти в 6000 грн. Везти в другой город опасно для ее состояния. Решила взять кредит на карту на месяц. Хочу спросить у вас совет, в какую фирму лучше обратиться. Нет, в гугле не забанили, просто очень много предложений на сайтах . Хотелось бы уточнить у человека, который сам брал такой кредит. Стоит ли оно вообще, если нет, то где еще можно взять в долг денег?
Лучше в банке взять, любая кредитная карта и даже кредит наличными в банке будут дешевле, чем в этих шаражках
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:47

Re: Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять креди

  kulikkitty написав:Решила взять кредит на карту на месяц. Хочу спросить у вас совет, в какую фирму лучше обратиться... Стоит ли оно вообще, если нет, то где еще можно взять в долг денег?
kulikkitty, в сторону всяких МФО (микрозаймов) смотреть не стоит — годовая процентная ставка от 120 до 600%.

Как посоветовал, уважаемый Faceless, обращайтесь в банк.

  kulikkitty написав:В моем городе только одна ветклиника...
Если ветклиника имеет POS-терминал, то понадобиться кредитная карта. Некоторые банки могут даже предложить оформить эту оплату в рассрочку под 1,9–2,9% от суммы кредита в месяц.

Если надо наличка, то тут немного сложнее. Точнее может быть затратнее.

PS А так надо больше деталей:
1) имеет ли ветклиника POS-терминал?
2) платёжные карты каких банков есть?
3) на какой срок хотели бы взять кредит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:04

Re: Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять креди

Все же стоит рассмотреть вариант с другими вет. клиниками. Могут быть разные варианты ценообразования и подхода к клиентам.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 07:24

Если сумма в 6к является такой проблемой - надо не о кошках думать, а в себе что-то менять
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:01

mustbe да не, щас вывалит номер карты с просьбой помочь. форум то финансовый, типа сирот нет.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:28

  kulikkitty написав:Ситуация такая, заболела кошка. В моем городе только одна ветклиника, там сказали, что лечение обойдется почти в 6000 грн. Везти в другой город опасно для ее состояния. Решила взять кредит на карту на месяц. Хочу спросить у вас совет, в какую фирму лучше обратиться. Нет, в гугле не забанили, просто очень много предложений на сайтах . Хотелось бы уточнить у человека, который сам брал такой кредит. Стоит ли оно вообще, если нет, то где еще можно взять в долг денег?

Ахаха :mrgreen: это что новенькое...
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:10

Re: Заболела кошка, нужно около 6000 тысяч. Хочу взять креди

ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ КАК К ЛЮДЯМ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ!!!
КРИК ДУШИ, СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! ВЧЕРА МНОЮ БЫЛА НАЙДЕНА ЖИВАЯ УТКА С ПОДБИТЫМ КРЫЛОМ.И ОНА САМА НЕ СМОЖЕТ УЛЕТЕТЬ НА ЮГ!!! ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕРДЦЕ, ДАВАЙТЕ СКИНЕМСЯ ДЕНЕЖКОЙ, КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ, И Я, БРОСИВ ВСЕ СВОИ ДЕЛА, САМА ЛИЧНО ОТВЕЗУ ЕЁ НА ЮГ ИТАЛИИ, МОГУ В ТАИЛАНД ИЛИ ВЬЕТНАМ. БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!!! КАЖДАЯ МИНУТА НА СЧЕТУ... КАРТА БАНКА ПРИВЯЗАНА К НОМЕРУ МОЕГО ТЕЛЕФОНА!!!
Яша
 
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