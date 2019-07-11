З 1 жовтня вводиться обов'язкова вимога для водіїв їздити в денний час доби за містом з увімкненими фарами.
Дивися повний текст Водіям нагадали про нове правило дорожнього руху.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 05:26
Водіям нагадали про нове правило дорожнього руху
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Дивися повний текст Водіям нагадали про нове правило дорожнього руху.
Додано: Сер 25 вер, 2019 06:00
Автор , не знаешь о чем речь лучше вообще ничего не пиши. По части 2 статьи 122 Кодекса Украины, предусматривает езду и штраф 422грн в ночное время суток. Днём езда без света, это часть 1 статьи122 Кодекса Украины и за это предусмотрен только устное предупреждение!
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