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Водіям нагадали про нове
правило дорожнього руху

Водіям нагадали про нове правило дорожнього руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 05:26

Водіям нагадали про нове правило дорожнього руху

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня вводиться обов'язкова вимога для водіїв їздити в денний час доби за містом з увімкненими фарами.

Дивися повний текст Водіям нагадали про нове правило дорожнього руху.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 05:26

Правило, безусловно, новое. Первый раз слышим.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 06:00

Автор , не знаешь о чем речь лучше вообще ничего не пиши. По части 2 статьи 122 Кодекса Украины, предусматривает езду и штраф 422грн в ночное время суток. Днём езда без света, это часть 1 статьи122 Кодекса Украины и за это предусмотрен только устное предупреждение!
dimasik22masik
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:35

А який саме "кодекс України "?
tcudik72
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:13

dimasik22masik та ні як раз таки і в світлу частину дня поза населеним пунктом
vitaliygoodlife
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