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Як змінилася вартість мінімального
продуктового кошика у...

Як змінилася вартість мінімального продуктового кошика у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:47

Як змінилася вартість мінімального продуктового кошика у...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні 2019 року вартість мінімального продуктового кошика склала 1 721 грн.

Дивися повний текст Як змінилася вартість мінімального продуктового кошика у серпні.
R2
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