Керівник податкової також підкреслив, що важливим є те, що пристрої можуть працювати offline.
Дивися повний текст Верланов розповів про підготовку до введення РРО.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 08:09
Верланов розповів про підготовку до введення РРО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верланов розповів про підготовку до введення РРО.
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:09
Налоговая в предвкушении новых штрафов. Поздравляю, вы неплохо заработаете.
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:24
Стимулирование экономики происходит с использованием весьма "прогресивных" методов.
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:31
Re: Верланов розповів про підготовку до введення РРО
Ну - якби паралельно наїжджали на великих платників і офшори - то це було б правильно ...
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