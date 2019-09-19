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Верланов розповів про
підготовку до введення РРО

Верланов розповів про підготовку до введення РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:09

Верланов розповів про підготовку до введення РРО

Пропонуємо до обговорення:
Керівник податкової також підкреслив, що важливим є те, що пристрої можуть працювати offline.

Дивися повний текст Верланов розповів про підготовку до введення РРО.
R2
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Налоговая в предвкушении новых штрафов. Поздравляю, вы неплохо заработаете.
Shall
 
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Стимулирование экономики происходит с использованием весьма "прогресивных" методов.
cia
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:31

Re: Верланов розповів про підготовку до введення РРО

Ну - якби паралельно наїжджали на великих платників і офшори - то це було б правильно ...
Puente
 
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