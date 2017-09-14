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Стало відомо, скільки сімей
скористались програмою...

Стало відомо, скільки сімей скористались програмою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:26

Стало відомо, скільки сімей скористались програмою...

Пропонуємо до обговорення:
Компенсацію витрат на няню за програмою "муніципальна няня" вже призначили близько 2,5 тис. українців, які подали відповідні заявки на участь у програмі.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки сімей скористались програмою \"муніципальна няня\".
R2
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