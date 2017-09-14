|
|
|
Стало відомо, скільки сімей скористались програмою...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:26
Пропонуємо до обговорення:
Компенсацію витрат на няню за програмою "муніципальна няня" вже призначили близько 2,5 тис. українців, які подали відповідні заявки на участь у програмі.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки сімей скористались програмою \"муніципальна няня\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91014
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|