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Стало відомо, скільки сімей
скористались програмою...

Стало відомо, скільки сімей скористались програмою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:26

Стало відомо, скільки сімей скористались програмою...

Пропонуємо до обговорення:
Компенсацію витрат на няню за програмою "муніципальна няня" вже призначили близько 2,5 тис. українців, які подали відповідні заявки на участь у програмі.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки сімей скористались програмою \"муніципальна няня\".
R2
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В рік народжується неменше 400000 діток. За три роки 1200000. Держава допомогла 0,2 % вражаюча допомога.
garik_umn
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:41

garik_umn, если там работники такие же как приходят помогать к пожилым людям, то понятно почему никто не хочет пользоваться их услугами, а обращаются только когда уже край.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:29

зацікавила ця програма, але коли звернулись в соц.відділ, то сказали, що потрібно надати такі документи - копії реєстрації ФОП (няні), копію договору на послуги няні і підтвердження перерахування коштів на банківський рахунок, але поки таку няню не знайшли, ніхто не хоче реєструватися підприємцем і платити податки...
vitalyl
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