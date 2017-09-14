Компенсацію витрат на няню за програмою "муніципальна няня" вже призначили близько 2,5 тис. українців, які подали відповідні заявки на участь у програмі.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки сімей скористались програмою \"муніципальна няня\".
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Додано: Сер 25 вер, 2019 08:26
Стало відомо, скільки сімей скористались програмою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки сімей скористались програмою \"муніципальна няня\".
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:27
В рік народжується неменше 400000 діток. За три роки 1200000. Держава допомогла 0,2 % вражаюча допомога.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:41
garik_umn, если там работники такие же как приходят помогать к пожилым людям, то понятно почему никто не хочет пользоваться их услугами, а обращаются только когда уже край.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:29
зацікавила ця програма, але коли звернулись в соц.відділ, то сказали, що потрібно надати такі документи - копії реєстрації ФОП (няні), копію договору на послуги няні і підтвердження перерахування коштів на банківський рахунок, але поки таку няню не знайшли, ніхто не хоче реєструватися підприємцем і платити податки...
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