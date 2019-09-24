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Finance.ua: Як порахувати
відсотки за кредитом

Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:05

Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом

Пропонуємо до обговорення:
Хочете взяти кредит? Спершу порахуйте, скільки він коштує
Перед тим, як іти в банк за кредитом, потрібно розрахувати відсотки, які вам доведеться по ньому виплатити. Інакше кажучи, зрозуміти, у скільки він вам обійдеться. Знаючи реальний обсяг переплати, ви зможете правильно оцінити свої сили, а також зрозуміти, чи потрібен він вам взагалі. Адже переплата може виявитися настільки великою, що розумніше буде почекати і накопичити потрібну суму самостійно.

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D2
 
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