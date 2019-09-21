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Імпорт автомобілів в Україну
за півроку зріс у 2,8 раза

Імпорт автомобілів в Україну за півроку зріс у 2,8 раза
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:58

Імпорт автомобілів в Україну за півроку зріс у 2,8 раза

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт автомобільного транспорту в Україну в січні-липні 2019 року зріс в 2,8 раза, до 371 тисячі авто.

Дивися повний текст Імпорт автомобілів в Україну за півроку зріс у 2,8 раза.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:58

Забыли упомянуть, что импорт - это ввоз с официальной растаможкой. б*** к импорту отношения не имеют.

То есть новость о том, что стали не больше ввозить, а больше растамаживать.
Nickoss1
 
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