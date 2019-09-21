Імпорт автомобільного транспорту в Україну в січні-липні 2019 року зріс в 2,8 раза, до 371 тисячі авто.
Дивися повний текст Імпорт автомобілів в Україну за півроку зріс у 2,8 раза.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:58
Імпорт автомобілів в Україну за півроку зріс у 2,8 раза
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт автомобілів в Україну за півроку зріс у 2,8 раза.
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:58
Забыли упомянуть, что импорт - это ввоз с официальной растаможкой. б*** к импорту отношения не имеют.
То есть новость о том, что стали не больше ввозить, а больше растамаживать.
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