Пенсійний фонд повідомив про кількість завантажень свого...

Додано: Сер 25 вер, 2019 10:34

Вообще нужно было доработать веб-версию сначала и полноценно её запустить, объяснить как пользоваться. Например, для того чтобы получить эл. подпись, просто на сайте перед тем как войти скачивается приложение в браузер фаерфокс, хром.Что, должно позволить получить эл ключ и зарегистрироваться, и войти.

Прихват, вопрос остается открытым, насколько надежен такой вход, по скольку известно очень много случаев с 2011-13 годов, когда данные воровались вместе с деньгами из банковских карт. Не по вине конечно пользователей, а сотрудников банков, которые благополучно навешивали долги на клиентов. Между прочим, данные и сейчас предаются коллекторским компаниям не смотря на то, что якобы банк государственный. Брать 50% комиссии при оплате услуг стоматолога (наличкой), такие банки еще поискать надо.

В селе, то уж точно все пенсионеры побегут за "смартафонами" в очередь в райцентр.