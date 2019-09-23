Понад 10 тисяч осіб завантажили мобільний додаток "Пенсійний фонд у смартфоні".
Дивися повний текст Пенсійний фонд повідомив про кількість завантажень свого додатку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:10
Пенсійний фонд повідомив про кількість завантажень свого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд повідомив про кількість завантажень свого додатку.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:10
ага. А ещё бы в это приложение можно было войти как нибудь. Вот прям картина маслом: 11 млн. пенсионеров пошли получать ЭЦП, чтобы войти в програмку на смартфоне.
Это как с кабинетом водителя: в него тоже невозможно было никому войти, пока не сделали вход по Приват24 (это я типа подсказываю)
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:34
Вообще нужно было доработать веб-версию сначала и полноценно её запустить, объяснить как пользоваться. Например, для того чтобы получить эл. подпись, просто на сайте перед тем как войти скачивается приложение в браузер фаерфокс, хром.Что, должно позволить получить эл ключ и зарегистрироваться, и войти.
Прихват, вопрос остается открытым, насколько надежен такой вход, по скольку известно очень много случаев с 2011-13 годов, когда данные воровались вместе с деньгами из банковских карт. Не по вине конечно пользователей, а сотрудников банков, которые благополучно навешивали долги на клиентов. Между прочим, данные и сейчас предаются коллекторским компаниям не смотря на то, что якобы банк государственный. Брать 50% комиссии при оплате услуг стоматолога (наличкой), такие банки еще поискать надо.
В селе, то уж точно все пенсионеры побегут за "смартафонами" в очередь в райцентр.
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:53
Войти без похода за ЭЦП можно, но не просто. Только смартфона не хватит, нужен еще и комп., чтобы получить ЭЦП, а потом ее нужно перенести в смарт и т.д. Все, как обычно, "для людей". Поэтому, даже если приложение скачают 11млн.чел.,кол-во пользователей не сильно увеличится.
В приложении несколько странные данные. Например, показывает уплату взносов с 1999года, а пункт "страховой стаж" только с 2004го. Хотя, если верить открытым источникам, до 2004 года трудовой стаж = страховому. И если в базе уже есть факт взносов, начиная с 1999 года, значит этот стаж должен быть включен в страховой, но нет...
|