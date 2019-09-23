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Пенсійний фонд повідомив про
кількість завантажень свого...

Пенсійний фонд повідомив про кількість завантажень свого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:10

Пенсійний фонд повідомив про кількість завантажень свого...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 10 тисяч осіб завантажили мобільний додаток "Пенсійний фонд у смартфоні".

Дивися повний текст Пенсійний фонд повідомив про кількість завантажень свого додатку.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:10

ага. А ещё бы в это приложение можно было войти как нибудь. Вот прям картина маслом: 11 млн. пенсионеров пошли получать ЭЦП, чтобы войти в програмку на смартфоне.
Это как с кабинетом водителя: в него тоже невозможно было никому войти, пока не сделали вход по Приват24 (это я типа подсказываю)
max1gu
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:34

Вообще нужно было доработать веб-версию сначала и полноценно её запустить, объяснить как пользоваться. Например, для того чтобы получить эл. подпись, просто на сайте перед тем как войти скачивается приложение в браузер фаерфокс, хром.Что, должно позволить получить эл ключ и зарегистрироваться, и войти.
Прихват, вопрос остается открытым, насколько надежен такой вход, по скольку известно очень много случаев с 2011-13 годов, когда данные воровались вместе с деньгами из банковских карт. Не по вине конечно пользователей, а сотрудников банков, которые благополучно навешивали долги на клиентов. Между прочим, данные и сейчас предаются коллекторским компаниям не смотря на то, что якобы банк государственный. Брать 50% комиссии при оплате услуг стоматолога (наличкой), такие банки еще поискать надо.
В селе, то уж точно все пенсионеры побегут за "смартафонами" в очередь в райцентр.
dimich091
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:53

  max1gu написав:ага. А ещё бы в это приложение можно было войти как нибудь. Вот прям картина маслом: 11 млн. пенсионеров пошли получать ЭЦП, чтобы войти в програмку на смартфоне.
Это как с кабинетом водителя: в него тоже невозможно было никому войти, пока не сделали вход по Приват24 (это я типа подсказываю)

Войти без похода за ЭЦП можно, но не просто. Только смартфона не хватит, нужен еще и комп., чтобы получить ЭЦП, а потом ее нужно перенести в смарт и т.д. Все, как обычно, "для людей". Поэтому, даже если приложение скачают 11млн.чел.,кол-во пользователей не сильно увеличится.
В приложении несколько странные данные. Например, показывает уплату взносов с 1999года, а пункт "страховой стаж" только с 2004го. Хотя, если верить открытым источникам, до 2004 года трудовой стаж = страховому. И если в базе уже есть факт взносов, начиная с 1999 года, значит этот стаж должен быть включен в страховой, но нет...
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:37

Re: Пенсійний фонд повідомив про кількість завантажень свого

  Клиент_ написав:Войти без похода за ЭЦП можно, но не просто.

Если не секрет, то с ЕЦП какого АЦС входили? У меня Приватовский ключ (файл с расширением jks) в упор не видит. Я понимаю, что это контейнер и там может быть несколько ЕЦП, но как вытащить из него нужный и в каком виде подсунуть в прогу я не понял (конечно пробовал в пятницу в час ночи, может это сказалось :) ).
LutsMan
 
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