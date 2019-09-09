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Ринок криптовалют падає, незважаючи на новинний позитив
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Найбільш ліквідні криптовалюти в понеділок, 23 вересня, знижуються в ціні незважаючи на те, що компанія Facebook Inc. придбала в Ізраїлі стартап Servicefriend для запуску власної цифрової валюти, а нью-йоркська фондова біржа запускає ф'ючерси на Bitcoin.
Дивися повний текст Ринок криптовалют падає, незважаючи на новинний позитив
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:33
Скоро все криптовалюты рухнул до нуля. Конец криптовалютам
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