Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом

Хочете взяти кредит? Спершу порахуйте, скільки він коштує
Перед тим, як іти в банк за кредитом, потрібно розрахувати відсотки, які вам доведеться по ньому виплатити. Інакше кажучи, зрозуміти, у скільки він вам обійдеться. Знаючи реальний обсяг переплати, ви зможете правильно оцінити свої сили, а також зрозуміти, чи потрібен він вам взагалі. Адже переплата може виявитися настільки великою, що розумніше буде почекати і накопичити потрібну суму самостійно.
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