Більше половини сімейних офісів, які керують активами заможних людей, очікують рецесію.
Дивися повний текст Мільярдери готуються до кризи 2020 року.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:56
Мільярдери готуються до кризи 2020 року
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Дивися повний текст Мільярдери готуються до кризи 2020 року.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:56
Пролетят. Кэш обесценят. Очень огромные долги, их будут покрывать печатным станком. На этот раз надо покупать что-то реальное от пшеницы до золота и серебра.
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