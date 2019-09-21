Бізнес HTC демонструє явні ознаки одужання (в серпні було зафіксовано зростання виручки на 67%) і зараз компанія планує своє повернення на ринок смартфонів.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:16
HTC планує своє повернення на ринок смартфонів
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Дивися повний текст HTC планує своє повернення на ринок смартфонів.
Додано: Сер 25 вер, 2019 12:16
НТС это инновационная компания и лучшая по звуку , чаще всего ее выбирают те люди которые ценят качественный звук .
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