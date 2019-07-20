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Смартфони з гнучким екраном Galaxy Fold розпродали за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:34
Пропонуємо до обговорення:
На початку вересня Samsung оголосила про початок продажів смартфона з гнучким екраном Galaxy Fold в Південній Кореї. Тепер же пристрій, вихід якого неодноразово відкладався, з'явився в магазинах Європи. І, незважаючи на минулі невдачі, виявився затребуваним.
Дивися повний текст Смартфони з гнучким екраном Galaxy Fold розпродали за один день
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