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У держслужбовців зміниться
структура оплати праці

У держслужбовців зміниться структура оплати праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:46

У держслужбовців зміниться структура оплати праці

Пропонуємо до обговорення:
Новий закон спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців.

Дивися повний текст У держслужбовців зміниться структура оплати праці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:46

Ха-ха, три минимума на даный момент 6000 грн. Если оклад без премий и бонусов, то это меньше чем на фирме уборщица зарабатывает. А вобще вы уже так всех сравняли, что бухгалтера, инженера и т.п., получают зарплата на уровне уборщиц или с нечтожной разницей. Образование в нашей стране терят всякий смысл. Приходится смотрет в Европу,чтобы получить образования. Какие вы щедрые, выростили людей и дарете их другим странам.
700vlad
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