Новий закон спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців.
Дивися повний текст У держслужбовців зміниться структура оплати праці.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:46
У держслужбовців зміниться структура оплати праці
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Дивися повний текст У держслужбовців зміниться структура оплати праці.
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:46
Ха-ха, три минимума на даный момент 6000 грн. Если оклад без премий и бонусов, то это меньше чем на фирме уборщица зарабатывает. А вобще вы уже так всех сравняли, что бухгалтера, инженера и т.п., получают зарплата на уровне уборщиц или с нечтожной разницей. Образование в нашей стране терят всякий смысл. Приходится смотрет в Европу,чтобы получить образования. Какие вы щедрые, выростили людей и дарете их другим странам.
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