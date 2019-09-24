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Кабмін затвердив проект
закону про ринок землі

Кабмін затвердив проект закону про ринок землі
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:28

Кабмін затвердив проект закону про ринок землі

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін затвердив проект закону про ринку сільськогосподарської землі і передає його до парламенту.

Дивися повний текст Кабмін затвердив проект закону про ринок землі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:28

Неужели не будет референдума?! Если это так то это не "Слуга народа" а приспешник олигархии, в том числе и международной.
Да и как же обещания "самого", что все важные вопросы решать на референдуме???
Тимошенко ясно описала, что ждёт Украину после этой так называемой земельной реформы:
https://youtu.be/mYmvlIbnh1E?list=PLScA ... nKb&t=2231
GUD
 
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