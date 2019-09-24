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Кабмін затвердив проект
закону про ринок землі

Кабмін затвердив проект закону про ринок землі
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:28

Кабмін затвердив проект закону про ринок землі

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін затвердив проект закону про ринку сільськогосподарської землі і передає його до парламенту.

Дивися повний текст Кабмін затвердив проект закону про ринок землі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:28

Неужели не будет референдума?! Если это так то это не "Слуга народа" а приспешник олигархии, в том числе и международной.
Да и как же обещания "самого", что все важные вопросы решать на референдуме???
Тимошенко ясно описала, что ждёт Украину после этой так называемой земельной реформы:
https://youtu.be/mYmvlIbnh1E?list=PLScA ... nKb&t=2231
GUD
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:19

Re: Кабмін затвердив проект закону про ринок землі

  GUD написав:а и как же обещания "самого", что все важные вопросы решать на референдуме?

Для того чтобы решать вопросы на референдумах - нужен закон о референдуме, местном и всеукраинском.
А его в принципе нет, от слова вообще. Сначала с полупроводниками и евробляхерами надо порешать; обилетить кассовыми аппаратами всех кого можно; "підтримать" законом убогую "кинематографию"; порешать как так сделать, чтобы всех субсидиантов проверить ретроспективно, вдруг кто из этих негодяев лишние 20 баксов скидки получил.

Так за государственными хлопотами руки и пальцы не дотягиваются до этих "референдумов" 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:18

Решать подобные вопросы на референдуме - это полная глупость и чистейший популизм.
Для того чтобы решать вопросы на референдумах, голосующий должен иметь определенную квалификацию. Которой "народ" в своей массе однозначно не имеет. А значит, проголосует за то, что ему расскажут в телевизоре. Или кто-то действительно считает, что все население Украины сядет читать законопроект, вносить правки и голосовать на референдуме осознанно?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:03

Dimar
Это неправильная позиция. Типа народ-быдло. Хороший "слуга" народа получается... Так может вообще лишить его избирательного права? Конечно, быть во всём специалистом нельзя... Для этого есть эксперты. Нужно пригласить на обсуждения и дискуссии на телеканалах, прессе, интернете представителей власти, оппозиции, фермеров, возможно, чиновников из других стран, где подобные реформы уже прошли и есть результат, чтобы они прокомментировали закон со стороны своего опыта. И пусть народ вникает и выбирает. Нужно, не нужно, или как нужно. Это очень важное, фундаментальное решение для всей страны. Принимать такой закон без референдума - преступление.
GUD
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:54

Тоже считаю,что нужен референдум.Типа народ тупой,а прогнуться под МВФ это нормально?Закончится всё это катастрофой по аргентинскому сценарию в условиях,когда госинституты не работают.Не время сейчас для приватизации земли.
Scotch
 
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