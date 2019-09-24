Кабмін затвердив проект закону про ринок землі

Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:24

Rainbow написав: Какой референдум, что решать?



У скольки % населения есть земля?

Или большинство у которого нет земли, будет решать что делать 80ти летней бабушке со своим гектаром? Какой референдум, что решать?У скольки % населения есть земля?Или большинство у которого нет земли, будет решать что делать 80ти летней бабушке со своим гектаром?

целевого

Вся государственная земля, по Конституции Украины принадлежит в равной доле всем гражданам. Каждый гражданин имеет право получить в собственность ее часть, от 10 соток и выше, в зависимости от назначения. По этим правилам в свое время все селяне, совершенно бесплатно и распаивали "земли колхозов"? Не?Вот только кто то получил землю, а кто то получил право только.Вот те граждане, кто не реализовал это право и должны решать на референдуме, разрешить чиновникам продать его часть гос.земли или послать этих "слуг" в лес с их желаниямиИли создать реестр земель и всем гражданам, которые не получали в собственность землю, выделить каждому равную долю процентно. Тогда можно будет государственную землю и продать, а все вырученные средства пропорционально зачислять гражданам на спецсчета.Но, я бы даже и не продавал землю, а по примеру Израиля, продавал правопользования, лет на 50. И жестко за этим следить. Ведь, тогда, если например, на сельхозземле вдруг хозяева построят котеджи, выкопают карьер или сделают свалку, то вернуть участок в госсобственность не составит труда, что почти не реально сделать с приватизированной землей.