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"Укрзалізниця" почала процес
закупівлі вагонів за кошти ЄБРР

"Укрзалізниця" почала процес закупівлі вагонів за кошти ЄБРР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:26

"Укрзалізниця" почала процес закупівлі вагонів за кошти ЄБРР

Пропонуємо до обговорення:
Планується зустріч з учасниками ринку з метою роз'яснення порядку проведення тендеру.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" почала процес закупівлі вагонів за кошти ЄБРР.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:26

Цікаво а закуплювати а вагони вони де збираються, знову якісь китайські, а Україна знову буде без робочих місць і грошей
stelmah_mihailo
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