Планується зустріч з учасниками ринку з метою роз'яснення порядку проведення тендеру.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" почала процес закупівлі вагонів за кошти ЄБРР.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:26
"Укрзалізниця" почала процес закупівлі вагонів за кошти ЄБРР
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" почала процес закупівлі вагонів за кошти ЄБРР.
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:26
Цікаво а закуплювати а вагони вони де збираються, знову якісь китайські, а Україна знову буде без робочих місць і грошей
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