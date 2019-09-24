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Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:30
Горошинки в кулачок и вперде!
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wild2006
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Сер 25 вер, 2019 20:59
R2