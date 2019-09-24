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Finance.ua: Як поповнити мобільний без комісії
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Без банківської картки тут не обійтися
Всі ми витрачаємо на мобільний зв'язок. Суми у кожного свої. У когось - кілька десятків, а у когось - кілька тисяч гривень на місяць. Але поповнювати мобільний рахунок доводиться і тим, і іншим. Способів зробити це сьогодні вистачає. Однак тих, які дозволяють зробити це безкоштовно, небагато. І ми вам про них розповімо.
Дивися повний текст Як поповнити мобільний без комісії
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D2
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Додано: Сер 25 вер, 2019 17:34
D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Без банківської картки тут не обійтися
Всі ми витрачаємо на мобільний зв'язок. Суми у кожного свої. У когось - кілька десятків, а у когось - кілька тисяч гривень на місяць. Але поповнювати мобільний рахунок доводиться і тим, і іншим. Способів зробити це сьогодні вистачає. Однак тих, які дозволяють зробити це безкоштовно, небагато. І ми вам про них розповімо.
Дивися повний текст Як поповнити мобільний без комісії
с приложения монобанка. Вопрос закрыт, а его автор забанен.
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vitaliian
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