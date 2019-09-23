Американський банк JP Morgan покращив свій прогноз курсу гривні до кінця 2019 року.
Дивися повний текст JP Morgan змінив прогноз щодо курсу гривні.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 17:49
JP Morgan змінив прогноз щодо курсу гривні
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Дивися повний текст JP Morgan змінив прогноз щодо курсу гривні.
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:49
вообще отличніе там прогнозисты сидят ... Или те уже на улице, а новый прогноз новые кадры сделали?
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