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JP Morgan змінив прогноз
щодо курсу гривні

JP Morgan змінив прогноз щодо курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:49

JP Morgan змінив прогноз щодо курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Американський банк JP Morgan покращив свій прогноз курсу гривні до кінця 2019 року.

Дивися повний текст JP Morgan змінив прогноз щодо курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:49

вообще отличніе там прогнозисты сидят ... Или те уже на улице, а новый прогноз новые кадры сделали?
smart_analyst2017
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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