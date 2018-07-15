Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України...

Хто найкраще видає онлайн-кредити на картку
Finance.ua оновив свій унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку. У чому унікальність цього рейтингу? В його клієнтоорієнтованості. Ми не стали оцінювати розмір активів МФО, обсяги виданих ними кредитів, не порівнювали процентну ставку, яка у всіх приблизно на одному рівні. Для нас були важливі зручність і якість обслуговування в компаніях, їх відкритість для своїх клієнтів.
Дивися повний текст Рейтинг мікрофінансових організацій України (2 кв. 2019)