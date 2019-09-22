RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мільярдери готуються
до кризи 2020 року

Мільярдери готуються до кризи 2020 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:34

Мільярдери готуються до кризи 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини сімейних офісів, які керують активами заможних людей, очікують рецесію.

Дивися повний текст Мільярдери готуються до кризи 2020 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91028
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мільярдери готуються до кризи 2020 року
R2 » Сер 25 вер, 2019 10:56
0 108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 10:56
R2
В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової... 1, 2
R2 » Нед 22 вер, 2019 20:51
16 926
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 14:48
wild2006
Новітні касові апарати запустять навесні 2020 року -...
R2 » Вів 24 вер, 2019 12:07
2 87
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 13:25
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76717)
25.09.2019 20:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.