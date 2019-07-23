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Економіст спрогнозував, коли
і на скільки подорожчає долар

Економіст спрогнозував, коли і на скільки подорожчає долар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:38

Економіст спрогнозував, коли і на скільки подорожчає долар

Пропонуємо до обговорення:
В Україні рекордно подешевшав долар. На 25 вересня Нацбанк встановив курс на рівні 24,20 грн/дол.

Дивися повний текст Економіст спрогнозував, коли і на скільки подорожчає долар.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:38

Обожаю эти статьи: курс выростет, или опустится, при условии если конечно не останется на том же уровне. Поднять статистику за весну: все пели одну песню- вот щас укрепится, но вот осенью! А осенью курс....ещё укрепился) Каким будет курс знает только бог и немножко нбу, а эксперты могут предсказывать курс на вчера разве что
kolegajev
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