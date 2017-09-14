В Україні рекордно подешевшав долар. На 25 вересня Нацбанк встановив курс на рівні 24,20 грн/дол.
Дивися повний текст Економіст спрогнозував, коли і на скільки подорожчає долар.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:38
Економіст спрогнозував, коли і на скільки подорожчає долар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіст спрогнозував, коли і на скільки подорожчає долар.
Додано: Сер 25 вер, 2019 19:38
Обожаю эти статьи: курс выростет, или опустится, при условии если конечно не останется на том же уровне. Поднять статистику за весну: все пели одну песню- вот щас укрепится, но вот осенью! А осенью курс....ещё укрепился) Каким будет курс знает только бог и немножко нбу, а эксперты могут предсказывать курс на вчера разве что
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:34
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:07
Re: Економіст спрогнозував, коли і на скільки подорожчає дол
ага. думаю что пора готовиться к походу под 24. И про 28 можно пока забыть на год так точно...
Додано: Чет 26 вер, 2019 18:42
Re: Економіст спрогнозував, коли і на скільки подорожчає дол
просто прочитайте мою подпись
21грн=$1 ,а потом 32-36
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