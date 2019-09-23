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Держенергоефективності
оприлюднило тарифи на тепло,...

Держенергоефективності оприлюднило тарифи на тепло,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:26

Держенергоефективності оприлюднило тарифи на тепло,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Дивися повний текст Держенергоефективності оприлюднило тарифи на тепло, вироблене з використанням газу.
R2
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