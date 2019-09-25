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Міжбанк: долар "злетів"

Міжбанк: долар "злетів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:29

Міжбанк: долар "злетів"

Пропонуємо до обговорення:
Середа на валютному ринку пройшла дуже цікаво і динамічно. Причому - попсувала нерви як банкірам, так і клієнтам.

Дивися повний текст Міжбанк: долар \"злетів\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:29

Краткое содержание: доллар за день поднялся на целых 10 копеек. Однозначный повод для паники.
moveton
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