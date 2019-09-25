Середа на валютному ринку пройшла дуже цікаво і динамічно. Причому - попсувала нерви як банкірам, так і клієнтам.
Дивися повний текст Міжбанк: долар \"злетів\".
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Додано: Сер 25 вер, 2019 22:29
Міжбанк: долар "злетів"
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Дивися повний текст Міжбанк: долар \"злетів\".
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:29
Краткое содержание: доллар за день поднялся на целых 10 копеек. Однозначный повод для паники.
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