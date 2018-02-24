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Нефедов пропонує повернути ліміт
в 150 євро на отримання...

Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:03

Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначив Нефьодов, самі ставки - це парафія народних депутатів, однак цей процес необхідно впорядкувати.

Дивися повний текст Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання посилок з-за кордону.
R2
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