RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових
організацій України...

Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 02:26

Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України...

Пропонуємо до обговорення:
Хто найкраще видає онлайн-кредити на картку
Finance.ua оновив свій унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку. У чому унікальність цього рейтингу? В його клієнтоорієнтованості. Ми не стали оцінювати розмір активів МФО, обсяги виданих ними кредитів, не порівнювали процентну ставку, яка у всіх приблизно на одному рівні. Для нас були важливі зручність і якість обслуговування в компаніях, їх відкритість для своїх клієнтів.

Дивися повний текст Рейтинг мікрофінансових організацій України (2 кв. 2019)
D2
 
Повідомлень: 49
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом
D2 » Чет 26 вер, 2019 00:47
0 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 00:47
D2
Finance.ua: Розстрочка від Приватбанку 1, 2
D2 » Нед 15 лип, 2018 07:23
12 6008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 18:59
vdzibluk
Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк 1, 2
D2 » Сер 19 вер, 2018 14:53
11 3922
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 14:36
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.