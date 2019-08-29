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Як в Естонії каратимуть водіїв
за перевищення швидості:...

Як в Естонії каратимуть водіїв за перевищення швидості:...
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 02:57

Як в Естонії каратимуть водіїв за перевищення швидості:...

Пропонуємо до обговорення:
Любителів перевищити максимально дозволену швидкість в Естонії від четверга почнуть карати так званою "заспокійливою ​​зупинкою".

Дивися повний текст Як в Естонії каратимуть водіїв за перевищення швидості: нові правила.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 02:57

Эстонцы и превышение скорости? O tempora o mores! Или это понаехавшие?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:04

  moveton написав:Эстонцы и превышение скорости? O tempora o mores! Или это понаехавшие?

Что за стереотипы? Никакие они не заторможенные - это они по-русски медленно разговаривают, потому что слова подбирают.
lite
 
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