Любителів перевищити максимально дозволену швидкість в Естонії від четверга почнуть карати так званою "заспокійливою зупинкою".
Дивися повний текст Як в Естонії каратимуть водіїв за перевищення швидості: нові правила.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 02:57
Як в Естонії каратимуть водіїв за перевищення швидості:...
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Дивися повний текст Як в Естонії каратимуть водіїв за перевищення швидості: нові правила.
Додано: Чет 26 вер, 2019 02:57
Эстонцы и превышение скорости? O tempora o mores! Или это понаехавшие?
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:04
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:10
Дык каждую букву по два раза повторять то, в любом языке речь замедляет
graafika, žurnaal, banaan, zooloog, popurrii, mehhaanik, strateegia...
Tallinn.
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