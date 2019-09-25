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Finance.ua: Приват24: як прив'язати карти різних банків...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 26 вер, 2019 04:32
Пропонуємо до обговорення:
Використання чужих карт в «приватівському» інтернет-банку
Дивися повний текст Приват24: як прив'язати карти різних банків і переводити між ними гроші
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