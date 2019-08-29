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У держслужбовців зміниться
структура оплати праці

У держслужбовців зміниться структура оплати праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 06:57

У держслужбовців зміниться структура оплати праці

Пропонуємо до обговорення:
Новий закон спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців.

Дивися повний текст У держслужбовців зміниться структура оплати праці.
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