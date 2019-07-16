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Інвестбанкіри спрогнозували падіння вартості золота
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Активність президента США Дональда Трампа в Twitter неодноразово впливала на вартість золота.
Дивися повний текст Інвестбанкіри спрогнозували падіння вартості золота
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R2
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Додано: Чет 26 вер, 2019 09:14
1474 долл за унцию это 47,39 долл/г а не 52 как указано в статье
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ruslan42212
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