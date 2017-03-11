Банки по всьому світу в 2019 році оголосили про скорочення близько 60 тис. співробітників.
Дивися повний текст Банки по всьому світу оголосили про плани скорочення співробітників.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 09:17
Банки по всьому світу оголосили про плани скорочення...
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Дивися повний текст Банки по всьому світу оголосили про плани скорочення співробітників.
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:17
спочатку організовують кризи, дико заробляють на спекуляціях, розширюють персонал для розкидання грошей з вертольотів, виплачують самі собі мільярдні бонуси.
тепер в іншу сторону. розплатяться за все планктон і звичайні громадяни.
Ісус ще 2000 років тому гнав мінял з храмів.
нині найбільші храми - це банки.
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