Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:39
Можно открыть счета в Blackcatcard и тому, кто отправляет, и тому, кто получает и обмениваться платежами мгновенно и без комиссии. Здесь есть нюанс, что за вывод в банкомате, например, надо будет заплатить 2%, но это зачастую выгоднее, чем оплачивать комиссии платежных систем.
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:22
pusnovn какая унылая реклама. Особенно на фоне того что комиссии платежных систем меньше 2%, а пополнение этой карты имеет комиссию даже больше чем снятие в банкомате - аж 3,5%!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:01
А чем интересен сервис? Пополнить их счет с карты - комиссия. Пополнить межбанковским переводом - точно так же можно пополнить и карту в Украине с бесплатным снятием.
Додано: Чет 30 лип, 2020 08:50
С таким ограничением только в Дьюти Фри в Тивате столкнулся.
Меньше 5 евро - не принимаем.
Но я и не покупал мелочи с карты.
Хотя в Швейцарии проездом кофе за 4 франка (охренеть у Вас цены ) с карты взяли без вопросов
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:04
Re: Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Украї
Всегда можно пополнить карту криптой))) На самом деле в Польше можно пополнить сепой, а в Украине не снимать, а оплачивать покупки. Как вариант. И это не самый тухлый вариант) Открытие, обслуживание карты - бесплатно, перевод внутри сети - бесплатно. На чем-то должна финансовая организация зарабатывать? Для клиента норм - перевод мгновенный.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:09
Re: Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Украї
Нужно только небольшой кучке фанатов, остальным даром не надо - долго, сложно, непонятно.
Какие у неё преимущества перед другими польскими картами? К тому же если делать карту в злотых то будут меньше потери на конвертации из злотых в евро. Конечно если вдруг зарабитчанин кроме работы на заводе или стройке ещё большой фанат крипты то конечно пользоваться картой смысл есть. Но среднестатистическому зарабичанину проще и дешевле иметь карту польского банка и передать её в пользование на таких же условиях как ты предлагаешь для BlackCatCard.
Ну и ещё один момент. В обратном случае пользоваться украинской картой в Польше или ещё где-то может быть оправдано - там не так часто нужны наличные, а если сильно нужны их можно в нужной сумме снять в банкомате. Когда деньги пересылаются из Польши или другой страны в Украину то они как раз большей частью нужны в виде наличных - у нас конечно тоже высок уровень безналичных платежй, но кроме ежедневных покупок деньги используются и для того чтобы накапливать их на депозитах, делать крупные покупки и так далее - то чего живущий в Польше с украинской картой студент никогда делать не будет. Потому пересылка денег с выводом из или вообще в наличные или хотя бы в деньги на украинском счету в приоритете перед пересылкой карты.
Я ничего не имеют против данной карты, но оно действительно больше для криптанов которые хотят куда-то выводить часть дохода от крипты. А вот для заробитчанина, студента или просто бизнесмена уехавшего делать бизнес в ЕС - такая карта врядли лучше обычных банковских карт.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:18
Re: Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Украї
Нахрена тогда какой-то мутный сервис, если так можно сделать с любой картой любого банка, в плане просто ей расплачиваться, особенно если есть счёт, куда и так деньги поступают, сепа она тоже не бесплатная.
"Пополнять карту криптой" ещё больший маразм, чтобы перевести крипту и продать карта не нужна, при этом покупка, перевод, продажа, курсовые риски делают всю затею бессмысленной.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:36
Re: Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Украї
- это больше в качестве стеба. Да, криптоэнтузиастов достаточно. Считается, что это отдельная категория людей. Но недавно узнал, что у приятеля, который работает именно что на заводе, завалялась кучка крипты с 10х годов! И он даже загранник открыл не для того, чтобы ездить куда-то, а именно для вот таких вот сервисов. Но это лирика.
Если в нашей ""задачке"" вводные, что у человека есть польская карта, то вопросов нет.
Бывают гастеры на заработках, которые в Польше не могут открыть счет. А родня как раз на Украине и надо отправлять им деньги. Для таких случаев ВСС - норм вариант. Но с пополнением беда, согласен. Если только работодатель переводит, например, в евро зп на этот мальтийский IBAN. А если эти папайцы решат вопрос с пополнением, то это рабочий вариант будет для пересылки денег.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:38
Re: Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Украї
Сепа копеечная в ВСС. Первые 5 переводов в месяц бесплатные, зачастую ими можно ограничиться. С 6го - 0,2 евро. Ну как бэ тоже подъемно) Независимо от суммы перевода.
Пополнение криптой - это вариант, может, и не оч. в ходу. Но если уже есть криптокошелек и крипта на нем, то это несложно. % за обмен в приложении нет.
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:34
Из всех перечислянных способов больше всего понравился Spoko. Просто отличное приложение, пользуюсь им достаточно часто для переводов семье. Все работает очень качественно и без багов. Главное то, что перевод приходит очень быстро, даже иногда быстрее, чем ожидаю. Перевод делаю на Приват и Моно, но там можно и в другие банки и даже забрать наличкой.
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