Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

Из Беларуси только Свифтом.
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 02 тра, 2021 22:34
Так же и в Польшу, при начислении на банковский карточный счёт в Евро, из Украины - комиссия 30%. (перевод, конвертация, легализация, вступление в Права собственности на счёт получателя польского собственника банковской карты в Евро)
Так было по крайней мере в 17м году.
Особенность была в том, что счёт в Польском банке в Евро выставлялся типа, как Зарплатный счёт для одноразового начисления в Украине.
Без риска, участвовать в игре в напёрстки с Государством, когда были ограничения на снятие наличных в день.
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:21
Из РФ очень легко.Россия мне кажется лидерует по таким сервисам.да и комиссия мизер.и не паришься.даже нелегалы могут отправить домой денег.
Додано: Сер 08 гру, 2021 13:40
Я сколько пользуюсь Глобал24 уже переводили с телефона на телефон, с карты на карту и с телефона на карту комиссии ниразу не было, деньги пришли быстро и все
|