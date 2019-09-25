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Finance.ua: 10 цікавих
фактів про кредитні картки

Finance.ua: 10 цікавих фактів про кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:20

Finance.ua: 10 цікавих фактів про кредитні картки

Пропонуємо до обговорення:
Коротка історія створення банківського пластику
Користуватися кредитками - це зручно, безпечно і вигідно. Зручно, тому що не потрібно носити з собою готівку, яку можуть вкрасти. Безпечно, тому що якщо правильно використовувати картку, то ніхто, крім вас, не зможе витратити ваші гроші. І вигідно тому, що у багатьох кредиток є функція кешбек, яка дозволяє заробляти, просто витрачаючи гроші. Сьогодні ми розповімо про 10 цікавих фактів з історії створення цього корисного банківського пластику.

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