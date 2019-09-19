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Україна домовилася про
безвіз з ще однією країною

Україна домовилася про безвіз з ще однією країною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:23

Україна домовилася про безвіз з ще однією країною

Пропонуємо до обговорення:
Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим з однією з країн Латинської Америки - Еквадором.

Дивися повний текст Україна домовилася про безвіз з ще однією країною.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:23

С Колумбией не перепутали ? С Эквадором у нас давно безвиз.
ssnet
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