В "Укрпошті" офіційно оголосили, що після нового року почнуть підвищувати тарифи.
Дивися повний текст В \"Укрпошті\" повідомили, коли почнуть збільшувати тарифи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:18
В "Укрпошті" повідомили, коли почнуть збільшувати тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укрпошті\" повідомили, коли почнуть збільшувати тарифи.
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:18
Давайте, повышайте. И так уже скоро Новую почту догоните. Маленькая посылка 25 грн, и идет неделю, нп 40 грн и 1 день.
|