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В "Укрпошті" повідомили, коли
почнуть збільшувати тарифи

В "Укрпошті" повідомили, коли почнуть збільшувати тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:18

В "Укрпошті" повідомили, коли почнуть збільшувати тарифи

Пропонуємо до обговорення:
В "Укрпошті" офіційно оголосили, що після нового року почнуть підвищувати тарифи.

Дивися повний текст В \"Укрпошті\" повідомили, коли почнуть збільшувати тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:18

Давайте, повышайте. И так уже скоро Новую почту догоните. Маленькая посылка 25 грн, и идет неделю, нп 40 грн и 1 день.
alter
 
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