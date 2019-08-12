Німеччина з 2014 року надавала фінансову допомогу Україні майже на 1,4 млрд євро.
Дивися повний текст Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:19
Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014
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Дивися повний текст Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014.
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:19
Это была взятка Порошенко! И вообще, где эти деньги? Ни Зе, ни До в упор не видят никакой помощи. Кредиты МВФ - да, были, варранты - ещё будут.
А про помощь надо у Порошенко спрашивать, или его друга Яценюка.
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