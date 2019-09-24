Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014

Додано: Чет 26 вер, 2019 16:17

А теперь больше выделять не будут, потому что Зе слишком активно подлизнул Трампу и обгадил весь ЕС скопом.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.