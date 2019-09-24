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Німеччина виділила Україні
майже 1,4 млрд євро з 2014

Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:19

Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина з 2014 року надавала фінансову допомогу Україні майже на 1,4 млрд євро.

Дивися повний текст Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:19

Это была взятка Порошенко! И вообще, где эти деньги? Ни Зе, ни До в упор не видят никакой помощи. Кредиты МВФ - да, были, варранты - ещё будут.
А про помощь надо у Порошенко спрашивать, или его друга Яценюка.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:17

А теперь больше выделять не будут, потому что Зе слишком активно подлизнул Трампу и обгадил весь ЕС скопом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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