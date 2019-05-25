У країнах, що мають багаті запаси ресурсів, в бідності проживає понад 1,8 млрд людей.
Дивися повний текст Ксенія Мельник: державне управління природними ресурсами. Чи існує ефективна модель?.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:14
Ксенія Мельник: державне управління природними...
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Дивися повний текст Ксенія Мельник: державне управління природними ресурсами. Чи існує ефективна модель?.
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:15
Авторка робить правильні висновки з приводу моделей керування галузями. Але більш узагальненим висновком буде "Все задежить від менталітету громадян держави". Все інше - похідні від цього. Хочеш змінити країну, змінюй ментальність людей. Це найважче, але без цього жодна зміна моделі управляння нічого не змінить в житті по суті.
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