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Ксенія Мельник: державне
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Ксенія Мельник: державне управління природними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:14

Ксенія Мельник: державне управління природними...

Пропонуємо до обговорення:
У країнах, що мають багаті запаси ресурсів, в бідності проживає понад 1,8 млрд людей.

Дивися повний текст Ксенія Мельник: державне управління природними ресурсами. Чи існує ефективна модель?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:15

Авторка робить правильні висновки з приводу моделей керування галузями. Але більш узагальненим висновком буде "Все задежить від менталітету громадян держави". Все інше - похідні від цього. Хочеш змінити країну, змінюй ментальність людей. Це найважче, але без цього жодна зміна моделі управляння нічого не змінить в житті по суті.
ovg
 
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